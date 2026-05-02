EL ESPINILLO: EL GOBIERNO PROVINCIAL INTENSIFICA LA ENTREGA DE MÓDULOS ÑACHEC, AGUA Y ASISTENCIA INTEGRAL

El Gobierno del Chaco continúa desplegando operativos integrales en la región de El Impenetrable, con el objetivo de asistir a las comunidades afectadas por la emergencia hídrica.

En esta oportunidad, las acciones se concentraron en la localidad de El Espinillo, donde se llevó adelante la entrega de módulos alimentarios Ñachec, agua y asistencia sanitaria destinada a las familias y a pequeños productores.

El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó el alcance del operativo y remarcó la importancia de sostener la presencia del Estado en el territorio. “Seguimos llegando con asistencia alimentaria, agua y asistencia sanitaria tanto a pequeños productores como a las familias pobladoras afectadas por la emergencia hídrica. Sabemos que hay zonas donde el acceso es complejo, pero redoblamos los esfuerzos para que la ayuda llegue a cada rincón”, afirmó.

Como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días, varias comunidades permanecen aisladas, lo que dificulta el acceso y la provisión de recursos esenciales. En este contexto, los operativos se organizan de manera coordinada para garantizar la llegada de la ayuda a cada punto de la región. “La situación es difícil para muchas familias, por eso estamos presentes con un abordaje integral, no solo con alimentos sino también con asistencia sanitaria y acompañamiento permanente. Nuestro compromiso es no dejar a nadie atrás”, agregó el funcionario.

La asistencia se brinda tanto a pobladores criollos como a comunidades originarias, a través de un trabajo articulado entre distintos organismos del Estado provincial. Articulado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, acompañan estas acciones el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Producción, la Dirección de Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua (APA), que trabajan de manera conjunta para atender las demandas y asegurar el acceso a las zonas afectadas. “Estamos dando respuestas concretas en el territorio, con un Estado presente que escucha y actúa frente a la emergencia”, concluyó Gutiérrez.

Relacionado