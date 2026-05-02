INTERVENCIÓN POLICIAL POR DESORDEN Y ATENTADO A LA AUTORIDAD

Efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron esta tarde en un conflicto familiar y vecinal en la intersección de calle Cangallo y 1º de Mayo, que culminó con dos hombres puestos a disposición de la justicia.

El primer incidente

Pasadas las 13:45, el personal policial acudió a un llamado por desorden. En el lugar, una mujer de 64 años y un joven de 32 denunciaron que un hombre de 37 años ingresó a su inmueble y les provocó diversas lesiones. Ante esta situación, los uniformados procedieron a la demora y conducción del presunto agresor hacia la Comisaría Tercera Metropolitana.

Resistencia y detención de un segundo implicado

Durante el mismo procedimiento, un joven de 32 años, quien poseía una tobillera de rastreo dual, intentó entorpecer el accionar policial y agredir a los efectivos. Al intentar ser demorado, el sujeto emprendió la huida, pero fue alcanzado a las pocas cuadras tras perder el equilibrio y caer al suelo.

Pese a oponer una férrea resistencia, fue reducido y posteriormente derivado a la unidad jurisdiccional bajo los cargos de Resistencia y Atentado contra la Autoridad.

Los efectivos policiales que participaron del operativo radicaron las denuncias correspondientes, confirmándose que no resultaron con lesiones tras el forcejeo.

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