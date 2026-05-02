DESDE JUAN JOSE CASTELLI LA RESERVA NATURAL PRIVADA ‘RÍO SALADO’ INVITA A DESCUBRIR EL IMPENETRABLE

En el corazón del monte chaqueño, la Reserva Natural Privada “Río Salado” se consolida como un ejemplo concreto de desarrollo sostenible impulsado desde el sector privado, integrando tres ejes fundamentales: conservación ambiental, turismo de naturaleza de bajo impacto y fortalecimiento de las comunidades locales.

Ubicada en el paraje Pampa Argentina, la Estancia Río Salado, cuenta con 353 hectáreas protegidas en la ecorregión del Chaco Seco y está reconocida a nivel provincial y nacional. La reserva protege una importante superficie de bosque nativo del Chaco Seco, con paisajes dominados por quebrachales, algarrobales y ambientes asociados a humedales.

En este entorno se puede encontrar: Mamíferos como puma, pecarí y oso hormiguero. Gran diversidad de aves del monte chaqueño, posicionando al área como sitio clave para el avistaje; y flora nativa como quebracho colorado, quebracho blanco y algarrobo. Además, la reserva genera registros de valor para la conservación y la investigación científica, aportando conocimiento sobre la biodiversidad regional.

Turismo de naturaleza de bajo impacto

La propuesta turística de la Reserva Río Salado se basa en experiencias auténticas, respetuosas del entorno y con bajo impacto ambiental.

Entre las actividades se incluyen: Senderismo interpretativo, Cabalgatas, Avistaje de aves y Fotografía de naturaleza.

Este modelo promueve un turismo responsable, que no solo conserva los ecosistemas, sino que también genera oportunidades económicas para la región.

Comunidades: inclusión, cultura y oportunidades

Uno de los pilares más importantes del proyecto es el trabajo con la Comunidad Río Salado, donde habitan aproximadamente 50 familias del pueblo aborigen Qom.

A través de esta articulación se desarrollan: Talleres de artesanía con hoja de palma, Espacios para la comercialización de productos locales, acciones de acompañamiento y asistencia social mediante donaciones organizadas desde la reserva.

Estas iniciativas fortalecen la identidad cultural, promueven el desarrollo local y generan oportunidades concretas para las familias de la zona.

Un complemento estratégico del Parque Nacional El Impenetrable

La reserva cumple un rol clave como área complementaria al Parque Nacional El Impenetrable, ampliando la conectividad de los ecosistemas y consolidando un corredor de conservación en la región.

Este vínculo demuestra la importancia de la articulación entre áreas protegidas públicas y privadas para lograr una conservación efectiva a gran escala.

Liderazgo joven y compromiso territorial

Detrás de este proyecto se encuentra Luis Daniel Mereles (“Lolo Mereles”), un joven empresario que apuesta a la conservación como motor de desarrollo.

En 2024 fue reconocido por el Poder Legislativo como persona destacada por su compromiso con el cuidado del ambiente, la protección de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible.

Además, Mereles es Vicepresidente y miembro fundador de la primera Comisión Directiva de Reservas Naturales Privadas del Chaco, y recientemente tuvo un rol protagónico en la organización del 6° Encuentro Nacional de Reservas Naturales Privadas, fortaleciendo el trabajo en red a nivel país.

Su labor genera empleo genuino, impulsa el desarrollo local y construye un entramado de actores que incluye empresas de turismo, prestadores de servicios, organizaciones de la sociedad civil con base territorial y ONGs.

Articulación público-privada: clave para conservar

La experiencia de la Reserva Río Salado reafirma que la conservación efectiva requiere del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Fortalecer alianzas, generar redes y acompañar iniciativas locales resulta fundamental para proteger los paisajes del Chaco y proyectar un modelo sostenible a futuro.

Un mensaje para quienes sueñan con transformar

La historia de este proyecto demuestra que es posible convertir un sueño en realidad. Con compromiso, visión y trabajo sostenido, se pueden construir alternativas que cuiden la naturaleza y generen oportunidades para las comunidades.

Hoy, con pasos firmes, Mereles continúa convencido de que el camino para conservar el monte chaqueño es fortalecer y acompañar los esfuerzos del sector privado, construyendo un futuro donde producción, conservación y comunidad vayan de la mano. Porque conservar también es creer, emprender y transformar.

La Reserva Natural Privada “Río Salado” cuenta con:

Instalaciones: Área de Recepción para visitantes al aire libre, Espacio cubierto para la recepción de visitantes, Sector de Estacionamiento, senderos agrestes, Tiene miradores, Salones cubiertos (aula, reuniones, etc.), Sector de estar al aire libre (mesas, bancos, etc).

Gastronomía: Restaurante-Bar-comedor, Instalaciones para cocinar, Parrillas / área de fogón.

Alojamiento: Cabaña, habitaciones y Camping.

Dirección : Paraje Pampa Argentina, J.J.Castelli

Teléfono: +5493624563378

Correo: estanciariosalado.m@gmail.com

Whatsapp: 3624-563378

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