GENERAL SAN MARTÍN FUERTE OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD PARA DESALENTAR USURPACIONES DE VIVIENDAS

Se desplegó un importante operativo policial en la localidad de General San Martín con el objetivo de desalentar intentos de usurpación en viviendas en construcción.

En el lugar se hizo presente el diputado nacional Aldo Leiva, quien, tras ser notificado de la imposibilidad de ingresar al predio, incumplió la medida dispuesta.

También estuvo presente el arquitecto Berecoechea, quien explicó al legislador que ninguna persona puede ingresar a la obra mientras esta se encuentre en construcción. Esto se debe a que el predio está bajo posesión de la empresa constructora y, además, por estrictas razones de seguridad vinculadas a las tareas que allí se desarrollan.

Se aclaró que recién una vez finalizada y formalmente entregada la obra, los espacios pasan a ser de uso público, momento a partir del cual cualquier ciudadano puede circular libremente por el lugar.

Pese a la explicación técnica brindada, el diputado Aldo Leiva ingresó al predio con una actitud desafiante, intentando provocar la reacción de los agentes y funcionarios presentes, sin lograr su cometido.

Desde la Policía del Chaco se informa a la comunidad que no se permitirán usurpaciones bajo ninguna circunstancia. Asimismo, se recuerda que el ingreso a obras en construcción está estrictamente prohibido para personas ajenas, y que se actuará de manera inmediata ante cualquier situación de flagrancia, poniendo a disposición de la Justicia a quienes infrinjan la normativa vigente.

Relacionado