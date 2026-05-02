CORONEL DU GRATY ESCLARECEN ROBO: HAY DOS DETENIDOS

Tras una serie de allanamientos y tareas investigativas, la Policía local logró resolver un caso de robo ocurrido esta mañana. Dos hombres de 30 años fueron detenidos como presuntos autores del hecho.

La investigación permitió determinar que los sospechosos habían vendido el objeto sustraído —un Smart TV de 32 pulgadas— a una vecina del Barrio San Cayetano. La mujer, al ser informada de la situación, hizo entrega voluntaria del televisor, el cual ya fue restituido a su propietario tras las diligencias legales.

Por orden de la Fiscalía N° 04, ambos sujetos permanecen alojados en la dependencia policial bajo la causa de «Supuesto Robo».

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