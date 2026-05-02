GENERAL SAN MARTÍN: EL IPDUV RATIFICA QUE LAS VIVIENDAS SERÁN ADJUDICADAS POR SORTEO PÚBLICO

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), ratificó que las viviendas reactivadas en General San Martín serán adjudicadas exclusivamente mediante sorteo público, con el objetivo de garantizar transparencia, equidad y tranquilidad a las familias chaqueñas.

El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, informó que la Justicia declaró nulo el listado de adjudicatarios que había sido impulsado por el municipio, al no ajustarse a los marcos legales vigentes. Es una obra paralizada desde mediados del 2023, sin terminar y sin servicios.

En este sentido, aclaró que se respetarán aquellas viviendas ya adjudicadas mediante sorteo, mientras que las restantes serán incorporadas a un nuevo proceso transparente.

“El sorteo garantiza que no haya privilegios ni discrecionalidad. Es el mecanismo más justo”, sostuvo el funcionario, quien además desmintió que la nómina presentada por el municipio pueda considerarse “de consenso”, ya que no contó con la correspondiente ordenanza del Concejo Municipal ni con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

Actualmente, el complejo habitacional registra un avance físico del 75%. Desde el IPDUV se trabaja en las licitaciones necesarias para completar las redes de servicios esenciales, como energía eléctrica y agua potable, condiciones indispensables para la entrega de las viviendas.

Asimismo, Berecoechea recordó, una vez más, que la obra estuvo paralizada desde mediados de 2023 y que su reactivación forma parte de un plan integral financiado con recursos provinciales, orientado a garantizar que cada unidad sea entregada en condiciones óptimas.

El sorteo público está previsto para mediados de año. Los requisitos, la fecha y el lugar serán informados oportunamente a través de los canales oficiales del organismo.

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