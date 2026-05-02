LA LEONESA TRES PERSONAS DEMORADAS CON MEDIO KILO DE MARIHUANA

En un operativo de prevención realizado este mediodía en el Paraje Florodora, efectivos de la División Rural interceptó a tres jóvenes que circulaban en una motocicleta con estupefacientes en su poder.

El procedimiento

Cerca de las 12, los agentes observaron a una mujer de 23 años y dos jóvenes de 18 y 19 años a bordo de una Guerrero 110 cc. Al percatarse de la presencia policial, intentaron realizar una maniobra evasiva, lo que motivó su inmediata identificación.

Durante la inspección, los uniformados hallaron entre las pertenencias de uno de los acompañantes una bolsa con una sustancia vegetal. Ante la sospecha de que se trataba de droga, se convocó al personal de la División Operaciones Drogas, quienes confirmaron mediante reactivos químicos que se trataba de 594 gramos de marihuana.

Secuestros y Detención

Además del estupefaciente, la policía secuestró la motocicleta, cuchillos, herramientas y elementos de equitación (látigos y fustas) que llevaban consigo.

La Fiscalía Antidrogas N° 01 dispuso la aprehensión del joven de 18 años por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. En tanto, la conductora y el otro acompañante fueron conducidos a la comisaría jurisdiccional para la averiguación de sus antecedentes.

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