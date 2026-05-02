SAENZ PEÑA ATRAPAN AL PRESUNTO AUTOR DEL ROBO DE DOS BICICLETAS

Tras una rápida intervención, efectivos de la Comisaría Segunda lograron recuperar dos bicicletas sustraídas durante la madrugada y detener al presunto responsable.

El hecho fue denunciado por un joven de 26 años, a quien le sustrajeron dos rodados (una bicicleta rodado 29 naranja y otra rodado 26 negra) del pasillo de unos departamentos en el Barrio Nuevo. Mediante el análisis de las cámaras de seguridad, el personal policial logró identificar al autor del hecho, un joven de 19 años conocido en el ámbito delictivo.

Tras un operativo de rastrillaje en un descampado cercano a la Ruta 16, los agentes hallaron la bicicleta naranja oculta entre malezas. Posteriormente, los efectivos localizaron y detuvieron al sospechoso en el Barrio Arce cuando intentaba huir hacia una zona boscosa.

En su declaración, el joven admitió haber vendido el segundo rodado en la zona rural de Bajo Hondo Grande. Allí, un hombre de 79 años, tras conocer el origen ilícito del bien que había comprado de buena fe, hizo entrega voluntaria de la bicicleta restante.

El detenido fue alojado en la dependencia policial, mientras que ambos vehículos fueron secuestrados y restituidos a su propietario bajo las directivas del Fiscal N° 1, Dr. César Luis Collado.

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