PAMPA DEL INDIO: CONTINÚA LA ASISTENCIA SANITARIA Y DEL PROGRAMA ÑACHEC A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR ANEGAMIENTOS

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, de Desarrollo Humano y la Región Sanitaria VI, lleva adelante un operativo integral en Pampa del Indio para continuar asistiendo a las familias afectadas por el anegamiento de viviendas, garantizando atención médica, provisión de alimentos, agua y acompañamiento permanente.

Las acciones se desarrollan de manera articulada, con la secretaría de coordinación de Gabinete, a cargo de Carolina Meiriño con el programa Ñachec de Desarrollo Humano y el hospital local “Dr. Dante Tardelli”. Los equipos sanitarios trabajan en los centros de evacuados ubicados en la E.E.P. N° 537 y en el CIC de Pueblo Viejo, donde se brindan controles médicos, atención de enfermería, asistencia odontológica, verificación de esquemas de vacunación y entrega de módulos alimentarios y agua potable.

En total, se asistió a más de 240 personas, en su mayoría niños menores de 14 años. Durante las jornadas se realizaron controles y tratamientos a más de 100 pacientes, sin registrarse casos de gravedad. Además, se garantiza el seguimiento de personas con enfermedades crónicas mediante controles periódicos y provisión de medicamentos.

En el marco del operativo, también se reforzó la prevención sanitaria con la aplicación de 498 dosis de vacunas, completando esquemas y fortaleciendo la cobertura en la población afectada.

De manera paralela, el Gobierno provincial concretó la entrega de módulos alimentarios Ñachec y el envío de insumos y medicamentos esenciales, incluyendo antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, antiinflamatorios, tratamientos neurológicos, vitaminas y materiales descartables. Estas acciones permiten sostener tratamientos y mejorar la capacidad de respuesta ante la emergencia.

El operativo forma parte de una estrategia integral del Estado provincial para atender situaciones críticas, con presencia territorial y asistencia directa, priorizando el acceso a la salud y el acompañamiento a las familias afectadas.

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