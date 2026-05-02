JUAN JOSE CASTELLI – AMBIENTE REALIZÓ UNA NUEVA VENTA DE CARTÓN PRENSADO DESDE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Desde la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos se concretó una nueva venta de material reciclable, fortaleciendo así el trabajo sostenido en materia ambiental y de economía circular.

En esta oportunidad, la actividad estuvo a cargo de la Secretaria de Ambiente Monica Sosa y del coordinador del área, Daniel Nuske, y permitió la salida de más de 23 toneladas de cartón en desuso, que fueron recuperadas, clasificadas y prensadas para su comercialización fuera de la ciudad.

Estas acciones, que se realizan de manera periódica, representan un importante avance en la gestión responsable de los residuos, contribuyendo al cuidado del ambiente y generando valor a partir de materiales reciclables.

El trabajo constante de separación y recuperación de residuos permite reducir el impacto ambiental, optimizar recursos y consolidar una ciudad más comprometida con la sustentabilidad.

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