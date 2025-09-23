Peligra el debut de Gustavo Quinteros en Independiente ante Racing: el motivo

La inhibición no bloquea la firma del contrato, pero sí la habilitación oficial del experimentado entrenador. El motivo es una deuda de alrededor de 235 millones de pesos correspondiente a aportes impagos al cuerpo docente del centro educativo de la institución. Hasta el momento, la dirigencia de Independiente no dio señales de abonar el monto exigido y por estas horas el DT no podrá estar en el banco de suplentes para que su equipo se mida ante los dirigidos por Gustavo Costas.