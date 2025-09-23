UN PASO MAS PARA DAR CONECTIVIDAD A ZAPARINQUI: AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL

La antena brindará una cobertura estimada de 5 a 10 km, lo que permitirá mejorar notablemente el servicio en la zona, dando respuesta a una demanda histórica de la población. Este proyecto es de gran importancia, ya que Zaparinqui constituye uno de los principales polos productivos de la región, por la variedad de cultivos que allí se producen destacando las curcubitáceas, abasteciendo a gran parte del mercado provincial y el pais.