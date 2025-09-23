LUIS BARRIONUEVO: «SI LOS GREMIOS SALIMOS A LA CALLE, ¿CUÁNTO DURA EL GOBIERNO?»
El secretario general de UTHGRA sostuvo que los sindicatos tienen “argumentos de sobra” para marchar en contra del Gobierno y explicó el motivo por el cual no lo hacen.
En ese sentido, Barrionuevo criticó la falta de cambios en el Gobierno tras el revés electoral. “No recicló el gobierno. Son los mismos. Sigue (el jefe de Gabinete) Guillermo Francos, que no existe. Será bueno como Lassie pero no toma decisiones. A este que pusieron de ministro del Interior –en referencia a Lisandro Catalán– ya se cansó de atender a los gobernadores a los que nunca les dio nada. Si al ministro del Interior le sacás los ATN no tiene nada para negociar. Y estos lo primero que hicieron fue sacar los ATN”, señaló.
De cara al futuro, Barrionuevo describió un panorama desolador: “En la gastronomía estamos muchos puntos abajo con respecto al año pasado. Los jubilados y los discapacitados, golpeados. La construcción parada. Las rutas hechas pelota. Se terminaron los cines, los teatros, las pizzerías, los restaurantes. No hay consumo porque no hay plata en el bolsillo. Y la víscera más sensible del trabajador es el bolsillo. Argumentos sobran para salir a la calle”, sentenció.