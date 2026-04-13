TALLERES VENCIÓ 2-1 A DEFENSA Y JUSTICIA POR EL TORNEO APERTURA
El Halcón y la T chocan en Florencio Varela en un duelo clave para sostener sus aspiraciones, luego de llegar golpeados por recientes derrotas.
Talleres se quedó con un triunfo valioso al imponerse 2-1 ante Defensa y Justicia en condición de visitante, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura.
El equipo cordobés comenzó mejor y logró abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. Alexandro Maidana marcó un verdadero golazo para poner el 1-0 y encaminar la victoria. El delantero volvió a ser determinante más tarde en el encuentro y firmó su doblete para estirar la ventaja a 2-0, consolidándose como la gran figura de la jornada. Defensa y Justicia intentó reaccionar en el complemento y logró descontar a través de Portillo, pero el esfuerzo no le alcanzó para evitar la derrota en su estadio.
Con este resultado, Talleres suma tres puntos importantes en el campeonato y sigue en la pelea, mientras que el Halcón dejó pasar una chance en su casa. En la próxima fecha, Defensa y Justicia deberá visitar a Independiente, mientras que Talleres será local frente a Deportivo Riestra en un nuevo compromiso del Torneo Apertura.
Alexandro Maidana y un tremendo golazo para abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo:
Defensa y Justicia vs. Talleres: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Maidana; Cáceres, Galarza, Juan Sforza y Cristaldo; Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Defensa y Justicia vs. Talleres: otros datos
- Hora: 16.30.
- Estadio: Norberto Tomaghello.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Hector Paletta.
- TV: ESPN Premium.