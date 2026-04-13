Talleres venció 2-1 a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura

El equipo cordobés comenzó mejor y logró abrir el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. Alexandro Maidana marcó un verdadero golazo para poner el 1-0 y encaminar la victoria. El delantero volvió a ser determinante más tarde en el encuentro y firmó su doblete para estirar la ventaja a 2-0, consolidándose como la gran figura de la jornada. Defensa y Justicia intentó reaccionar en el complemento y logró descontar a través de Portillo, pero el esfuerzo no le alcanzó para evitar la derrota en su estadio.