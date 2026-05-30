“CHACO CONSTRUYE”: CÓMO ACCEDER AL FINANCIAMIENTO CON TUYA Y TU PRÉSTAMO 36 CUOTAS

Desde el 1 de junio, ya se podrá comprar en comercios adheridos de rubros afines a la construcción. Las opciones son: 12 y 18 cuotas con Tuya y Tu Préstamo 36 cuotas.

Desde la próxima semana estará vigente el programa Chaco Construye para ofrecer financiamiento accesible en comercios chaqueños para la compra de materiales de construcción y productos afines para renovar los hogares de las familias chaqueñas a través de Tarjeta Tuya y la línea Tu Préstamo 36 cuotas.

Los rubros incluidos son pinturerías, materiales, iluminación, electricidad, sanitarios, aberturas y otros afines a la construcción para renovar la casa, ampliar la vivienda, refaccionar las instalaciones, con opciones de financiamiento en condiciones diferenciales.

Con Tarjeta Tuya se puede comprar en 12 y 18 cuotas en los comercios adheridos a este programa en toda la provincia. Está disponible para todos los usuarios de la tarjeta chaqueña. No requiere realizar ningún trámite adicional, sólo se debe tener límite disponible para la compra.

En tanto, la línea Tu Préstamo 36 cuotas se solicita directamente en el comercio, donde se realiza un primer análisis y en caso de contar con disponible, se aprueba el financiamiento. El comercio recibe la acreditación del monto aprobado y el cliente recibe sus productos.

El programa Chaco Construye está habilitado para clientes de NBCH, que tengan una cuenta en el banco chaqueña, y dispongan de disponible en Tarjeta Tuya y préstamos personales.

Para solicita más información, se puede consultar en NBCH Atiende 3624161290 (WhatsAPP verificado) y en las sucursales de toda la provincia.

Chaco Construye es el resultado de un trabajo conjunto entre NBCH, Unicobros y Fechaco para potenciar a un sector económico clave y facilitar el acceso de las familias y comercios chaqueños a herramientas financieras más convenientes.

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