CORONEL DU GRATY OPERATIVO ANTIWILEROS: SECUESTRARON CUATRO MOTOCICLETAS Y DEMORARON A MENORES

Los jóvenes realizaban picadas y maniobras peligrosas en distintos sectores de la localidad, poniendo en riesgo su seguridad y la de otras personas.

En el marco de un operativo preventivo, efectivos de la comisaria local desplegaron controles y recorridas en accesos y zonas estratégicas para detectar motociclistas que realizaban «willy», picadas y otras maniobras peligrosas en la vía pública.

Durante los patrullajes, los agentes observaron a varios motociclistas circulando de manera imprudente y generando ruidos molestos. Para evitar cualquier tipo de accidente, realizaron un seguimiento controlado hasta lograr interceptarlos.

Como resultado del procedimiento, secuestraron cuatro motocicletas y demoraron a cuatro menores de edad que no contaban con la documentación de los rodados ni con licencia para conducir.

Finalmente, por disposición de la Justicia, los vehículos quedaron secuestrados de manera preventiva, mientras que los menores fueron entregados a sus padres tras las diligencias correspondientes.

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