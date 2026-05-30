CHACO: PREFECTURA SECUESTRÓ MÁS DE MEDIA TONELADA DE DROGA Y DETUVO A DOS PERSONAS

El cargamento era transportado en una camioneta con pedido de captura por robo._

La Prefectura Naval Argentina secuestró más de 550 kilos de marihuana y detuvo a dos hombres durante un operativo realizado en el barrio San Pedro Pescador, en la localidad de Barranqueras, provincia del Chaco.

El procedimiento se desarrolló en el marco del “Plan Paraná”, cuando efectivos de la Fuerza realizaban tareas de patrullaje y detectaron una camioneta sin dominio colocado, que circulaba a alta velocidad por la zona costera.

Al detener la marcha del vehículo, conducido por un hombre de 24 años acompañado por otro de 38, el personal de la Institución observó varios bultos rectangulares compatibles con los utilizados para el transporte de droga.

Tras consultar el sistema SIFCOP, se constató que la camioneta poseía pedido de secuestro por robo en la provincia de Córdoba.

Como resultado final de la requisa, se secuestraron 343 panes de marihuana con un peso mayor a los 386 kilogramos y 164 paquetes de cogollos con un peso de más 168 kilogramos. Además, se incautó el rodado utilizado para transportar el cargamento, dos celulares y dinero en efectivo.

El valor estimado de lo decomisado asciende a más de 1.957 millones de pesos.

Intervino en el hecho el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de los doctores Zunilda Niremperger y Marcelo Burella respectivamente.

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