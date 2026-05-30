RESISTENCIA RECUPERAN SILLETAS ROBADAS DE UN AUTOMÓVIL Y BUSCAN AL PRESUNTO AUTOR

El hecho ocurrió sobre avenida Alberdi. Parte de los bienes sustraídos fueron hallados durante un procedimiento policial.

Efectivos de la Comisaría 14ª Metropolitana recuperaron elementos sustraídos desde un automóvil tras una rápida intervención realizada en avenida Alberdi y calle Panamá de la ciudad.

La investigación se inició luego de tomar conocimiento de un robo ocurrido horas antes, cuando desconocidos violentaron el cristal trasero de un vehículo estacionado y sustrajeron distintos objetos del interior.

Según la denuncia realizada por el propietario del rodado, entre los elementos robados se encontraban un par de silletas color rojo, un kit de seguridad vial y tres anteojos de marca Ray-Ban.

Personal del Servicio Externo se abocó a las tareas investigativas y, durante el procedimiento, lograron interceptar al presunto autor conocido en la zona. Pero esté, al notar la presencia policial abandona el bien para perderse de vista.

No obstante, los efectivos procedieron al secuestro de las silletas denunciadas como sustraídas, avanzando así con la recuperación parcial de los bienes.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 1 dispuso que, una vez aprehendido el señalado como presunto autor, sea identificado y se consulte su situación mediante planilla prontuarial. Continúan las diligencias para lograr su localización.

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