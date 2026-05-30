GENERAL SAN MARTÍN EN POCAS HORAS: EFECTIVOS RECUPERARON UNA ELECTROBOMBA ROBADA

El bien fue restituido a su propietario, la policía continua trabajando para dar con el presunto autor.

Hoy, uniformados de la Comisaría de General San Martín recuperaron una electrobomba de agua denunciada como robada, durante un procedimiento realizado en la ciudad.

La denuncia fue radicada por un ciudadano de 56 años, manifestando que alrededor de las 20 horas, al recorrer el patio trasero de su domicilio ubicado sobre calle Alberdi, constató el faltante de una electrobomba para piscina marca Vulgano, junto a los caños correspondientes para su instalación.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal del servicio externo inició tareas investigativas relacionadas con la causa y cerca de las 21:40, durante recorridas por la zona de calle Sarmiento prolongación Sur, los agentes observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, arrojó el elemento denunciado como sustraído y emprendió huida.

El sospechoso logró escapar al internarse por pasajes del barrio San Martín, perdiéndose de vista. No obstante, los efectivos procedieron al secuestro del bien recuperado.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, la electrobomba fue restituida a su propietario, mientras continúan las tareas investigativas para lograr la identificación y conducción del presunto autor del ilícito.

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