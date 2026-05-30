PAMPA DEL INFIERNO: ACCIDENTE FATAL EN RUTA 16 – DOS MUERTOS Y UN LESIONADO

PAMPA DEL INFIERNO, CHACO (Sábado 30 de mayo de 2026) – A las 07:45 horas se registró un siniestro vial de características graves en la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 260, a unos 4 kilómetros del acceso a esta localidad.

Según el informe policial, participaron del hecho un automóvil Chevrolet Corsa color blanco (dominio KTW-066) y dos camionetas Toyota Hilux, ambas de color blanco y con patentes de Santiago del Estero.

El automóvil era conducido por O. T. M. M. (26 años), vecino del barrio Aviación, quien falleció en el acto. Junto a él viajaba otra persona que también perdió la vida y de la cual aún se intentan conocer sus datos, y un tercer ocupante que resultó herido: fue trasladado primero al hospital local y luego derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña para atención de mayor complejidad.

Las camionetas eran conducidas por E. E. D. (29 años), de Pampa de los Guanacos, y I. M. A. (42 años), de Quimilí; viajaba además C. M. M. (35 años). Ninguno de ellos sufrió lesiones.