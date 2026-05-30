MÁS CONECTIVIDAD Y DESARROLLO: AVANZAN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA ALTABE

En Resistencia, el gobernador Leandro Zdero, estuvo verificando las obras de pavimentación que se ejecutan en el barrio Villa Altabe y dialogó con los vecinos sobre los avances de una intervención que continúa transformando la infraestructura urbana de la zona.

El mandatario provincial destacó el impacto positivo del programa de pavimento por esfuerzo compartido, una modalidad que permite concretar obras mediante el trabajo conjunto. “Venimos avanzando de manera sostenida en Villa Altabe. Esto surgió por iniciativa de los propios vecinos y hoy estamos viendo los resultados. Comenzamos con algunas cuadras y seguimos creciendo hasta llegar prácticamente a la totalidad del barrio. Cuando la Provincia, el municipio y los vecinos trabajan juntos, las cosas se pueden hacer”, expresó Zdero.

El gobernador remarcó además que estas obras representan una mejora significativa para la calidad de vida de las familias, al facilitar la circulación, optimizar el acceso a los servicios y revalorizar el entorno urbano.

Por su parte, el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, brindó detalles de los trabajos que se desarrollan actualmente. “Nos encontramos en la intersección de las calles French y Francia, donde se ejecuta una obra de pavimento por esfuerzo compartido. Los vecinos aportan los materiales y, por decisión del gobernador, Vialidad Provincial se encarga de toda la ejecución de la obra. En este sector también realizamos un importante desagüe para evitar inconvenientes en las viviendas y garantizar el correcto escurrimiento del agua”, explicó.

De Martini señaló además que la demanda de los vecinos continúa creciendo a medida que observan los beneficios concretos de las obras. “La gente ve cómo cambia su calidad de vida cuando llega el pavimento. Muchos vecinos se acercan para consultar cómo iniciar los trámites y sumarse al programa porque comprueban el impacto positivo que tiene en cada cuadra”, indicó.

La obra de pavimentación urbana que se ejecuta en Villa Altabe constituye una intervención de gran importancia para el desarrollo y la consolidación de la infraestructura de Resistencia. Además de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, favorece el escurrimiento pluvial y fortalece la integración de los distintos sectores del barrio. Desde el Gobierno provincial destacaron especialmente el compromiso de los vecinos frentistas, quienes acompañan activamente el desarrollo de las obras mediante sus aportes, consolidando un modelo de trabajo conjunto que permite dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad.

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