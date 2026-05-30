Sáb. May 30th, 2026

PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA: INTENTÓ ESCAPAR AL VER A LA POLICÍA Y TERMINÓ DEMORADO CON UNA IMPRESORA

por Redaccion J 51 minutos atrás

No pudo justificar la procedencia del elemento que transportaba.

Cerca de la medianoche, efectivos de la Comisaría Segunda que realizaban recorridas de prevención en el marco del Operativo Lince observaron a un joven trasladando una impresora por la vía pública en inmediaciones del barrio Primero de Mayo.

Al notar la presencia policial, el joven intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y demorado a pocos metros.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron una impresora que transportaba. Al ser consultado sobre la procedencia del elemento, no pudo brindar explicaciones que acreditaran su propiedad.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se iniciaron actuaciones por «Investigación Actuada» a fin de establecer el origen del objeto secuestrado.

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