RESISTENCIA: RECUPERARON UNA MOTO ROBADA Y NOTIFICARON LA APREHENSIÓN DE UN HOMBRE POR HURTO
Efectivos de la Comisaría Duodécima Metropolitana concretaron dos procedimientos que permitieron recuperar una motocicleta sustraída y avanzar en el esclarecimiento de una causa por hurto en Resistencia.
Por un lado, recuperaron una Motomel Blitz de 110 cilindradas denunciada como robada por un joven de 26 años del barrio Paykin. El rodado había sido sustraído cuando se encontraba estacionado frente a su domicilio y fue hallado horas después por personal policial, que logró secuestrarlo y ponerlo a disposición de la Justicia para su posterior restitución al propietario.
Por otra parte, en una causa por supuesto hurto denunciada días atrás por una mujer de 42 años, los efectivos notificaron la aprehensión de un hombre señalado como presunto autor del hecho. El sospechoso había sido detenido previamente por personal de otra dependencia policial y, por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 15, también quedó vinculado a esta investigación.
Ambas intervenciones fueron realizadas en el marco de tareas preventivas e investigativas llevadas adelante por la Comisaría Duodécima Metropolitana.