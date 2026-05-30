ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: FORMACIÓN Y REFLEXIÓN ESPIRITUAL PARA FUTUROS POLICÍAS EN EL ISSP

La División Capellanía Evangélica Policial llevó adelante este viernes una jornada de reflexión y acompañamiento espiritual destinada a cadetes y alumnos del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

La actividad se desarrolló en la Plaza de Armas de la institución, donde el capellán evangélico policial, oficial principal Walter Daniel Marín, encabezó la “Bendición de Pentecostés”, una ceremonia orientada a transmitir el significado de esta festividad cristiana y su aplicación en la función policial.

De la jornada participaron 96 educandos de distintas secciones, quienes recibieron una bendición especial. Además, integrantes de la asociación cristiana Gedeones Internacionales entregaron ejemplares gratuitos del Nuevo Testamento a todos los presentes.

La propuesta buscó fortalecer valores vinculados al servicio, la vocación y el compromiso con la comunidad, en el marco de la formación integral de los futuros integrantes de la fuerza.

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