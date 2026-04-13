RESISTENCIA DEMORARON A UN JOVEN POR VIOLAR UNA RESTRICCIÓN JUDICIAL Y PROVOCAR DISTURBIOS

El procedimiento se realizó tras un llamado por incidentes en un domicilio familiar.

Efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron este lunes por la tarde en un hecho de desobediencia judicial registrado en la intersección de calle Falcón Grande y Fortín Los Pozos.

Según se informó, el joven fue demorado luego de presentarse en la vivienda de su madre, donde comenzó a generar disturbios, incumpliendo una medida judicial vigente que le prohibía acercarse al lugar.

Ante esta situación, el personal policial procedió a su conducción y traslado a la Comisaría Quinta Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.

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