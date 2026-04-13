LAS PALMAS SECUESTRAN ELEMENTOS ROBADOS, DETIENEN A DOS CIUDADANOS Y EVITAN UNA SITUACIÓN DE RIESGO

El procedimiento incluyó momentos de tensión, pero terminó con los bienes recuperados y varios involucrados a disposición de la Justicia.

Un operativo policial realizado este lunes en la localidad de Las Palmas permitió esclarecer un hecho de hurto ocurrido durante la madrugada, recuperar los elementos sustraídos y demorar a dos personas señaladas como presuntos autores.

La intervención se inició tras la denuncia por la sustracción de dos rollos de alambre tejido. Al avanzar con las tareas investigativas, los efectivos se dirigieron a un domicilio donde se encontraba uno de los sospechosos.

En el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que el joven intentó generar una situación de peligro utilizando un tubo de gas y un encendedor. Sin embargo, tras un prolongado intento de mediación, el personal logró reducirlo y controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Posteriormente, con la colaboración de familiares, los agentes accedieron a un depósito donde hallaron los elementos denunciados como robados, los cuales fueron reconocidos por el damnificado.

Más tarde, también fue demorado un menor vinculado al hecho. Por disposición de la Justicia, el principal sospechoso quedó aprehendido en la causa, mientras que el menor fue puesto a disposición del Juzgado correspondiente.

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