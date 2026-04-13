Crisis en la industria textil: el fabricante local de Reebok y Kappa anunció su concurso preventivo

El escenario de la industria textil argentina cambió enormemente con la apertura indiscriminada de importaciones a partir de diciembre de 2023. Ya desde antes había malestar en el sector, pero esta semana se sumó un nuevo caso de concurso preventivo de quiebra ante la justicia: el de Fantome Group, la compañía que solía confeccionar los productos de Kappa o Reebok en el país.

Según consta en un artículo de Infobae, hasta la fecha el Banco Central tiene un registro de 33 cheques emitidos por Fantome Group que fueron rechazados por falta de fondos, llegando a acumular una deuda de $ 44.978.000, claro ejemplo de falta de liquidez.

En su presentación judicial los encargados de Fantome explicaron que el «quiebre estructural» de la compañía sucedió en 2020, cuando la marca Kevingston dejó de fabricar sus productos en el país y recurrió a las importaciones. En ese momento se «cayó» el contrato con «el cliente que representaba casi la totalidad del flujo de trabajo».

Antes de esa fecha Fantome había producido indumentaria para marcas como Billabong, Mimo y Kosiuko en su planta de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, con un staff de hasta 120 personas.

Hoy tiene sólo 20 empleados activos y no logró reconvertirse en una empresa minorista ni siquiera con el desarrollo de una marca propia y un local en el barrio de Belgrano.