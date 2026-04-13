BARRANQUERAS RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL PERMITIÓ RECUPERAR UNA MOTO ROBADA Y DEMORAR A UN SOSPECHOSO

El vehículo fue hallado en Resistencia tras un operativo cerrojo.

Este lunes, los agentes de la Comisaria Segunda de Barranqueras tomaron conocimiento de un hecho de robo de una motocicleta, en inmediaciones de avenida 9 de Julio al 4900, cuando el dueño del rodado lo dejó estacionado sobre la vereda de un cajero automático.

El hecho ocurrió cerca de las 8:00. Al salir, apenas unos minutos después, el hombre notó que su moto ya no estaba. De inmediato realizó la denuncia y se activó un operativo con colaboración de distintas unidades de la zona metropolitana.

La búsqueda dio resultados pocas horas más tarde. Alrededor de las 11:00, personal policial logró recuperar el rodado en la ciudad de Resistencia, donde también demoraron a un joven que estaría vinculado al hecho.

La Fiscalía en turno dispuso que el demorado sea notificado en una causa por supuesto encubrimiento, mientras que la motocicleta será restituida a su dueño una vez acreditada la propiedad.

Relacionado