SUEÑO BARÇA: BENICIO YA ESTÁ VIVIENDO ESTA HERMOSA EXPERIENCIA

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Desde España, Benicio Morales Pibernus ya forma parte de esta experiencia única junto al FC Barcelona 🇪🇸

En el predio de La Masía, donde se respira historia y formación futbolística de alto nivel, cientos de niños de todo el mundo comparten esta vivencia inolvidable. Participan más de 50 equipos provenientes de más de 30 países, convirtiendo este encuentro en un verdadero espacio de intercambio cultural y deportivo 🌎⚽

India, Singapur, Colombia, Ecuador, Argentina, España, Suiza, República Dominicana, Puerto Rico… banderas distintas, pero un mismo sueño: aprender, crecer y disfrutar del fútbol ❤️⚽

Hoy, ese camino que comenzó en Tres Isletas, con el acompañamiento de toda una comunidad, se transforma en realidad. Es un orgullo enorme que nos represente en un escenario tan importante, llevando consigo los sueños de todo un pueblo 💚✨

Desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia inolvidable, confiando en que seguirá dejando en alto nuestros valores dentro y fuera de la cancha 🙌⚽

¡Vamos Beni! A seguir disfrutando y dejando todo en la cancha CAMPEÓN 💪🔥

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