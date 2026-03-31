MIRAFLORES: FUERTE MOVILIZACIÓN VECINAL A UN DÍA DEL VENCIMIENTO JUDICIAL POR EL LOTE 88

A un día del vencimiento del plazo establecido por la Justicia para la escrituración del Lote 88, vecinos de la localidad de Miraflores protagonizaron una nueva jornada de reclamo que dejó en evidencia la creciente preocupación social en torno al conflicto.

La convocatoria se concretó en horas tempranas de la mañana. A las 7:00, un importante grupo de habitantes del Lote 88 se concentró frente al Juzgado de Paz local, desde donde iniciaron una marcha hacia el edificio municipal. Allí, los manifestantes tenían previsto mantener una reunión con autoridades en busca de respuestas concretas ante la inminente definición judicial.

La movilización se realizó bajo el lema: “Comunidad de Miraflores, la lucha continúa, sumate”, consigna que refleja no solo la persistencia del reclamo sino también el llamado a la unidad de toda la comunidad.

Las imágenes registradas durante la protesta muestran una numerosa participación, que no se limitó únicamente a los residentes del Lote 88. Vecinos de otros sectores de la localidad también se sumaron a la marcha, motivados por el temor de que una eventual resolución desfavorable siente un precedente que pueda afectar a otros barrios de la planta urbana.

“Esto nos podría afectar a todos”, fue una de las frases que más se repitió entre los manifestantes, evidenciando un clima de inquietud generalizada que trasciende el conflicto puntual.

Mientras se aguarda el cumplimiento del plazo judicial, la tensión crece en Miraflores, donde la comunidad se mantiene en estado de alerta y movilización, a la espera de definiciones que podrían tener un impacto significativo en el futuro territorial y social de la localidad.

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