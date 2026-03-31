MIRAFLORES “PRESENTAN ACCIÓN DE NULIDAD POR EL LOTE 88 Y CRECE LA EXPECTATIVA POR UNA INMINENTE DEFINICIÓN JUDICIAL”

En medio del creciente conflicto por el Lote 88 en Miraflores, se formalizó la presentación de un nuevo recurso judicial que podría modificar el rumbo del caso. Se trata del trámite Nº 106/2026-6-C, correspondiente a una acción autónoma de nulidad acompañada por una medida cautelar que solicita la suspensión de los efectos de la sentencia vigente y del convenio homologado.

La demanda fue impulsada por un grupo de vecinos, entre ellos Laura Magdalena Cabaña, Beatriz Silvana Cabaña y Pedro Javier Castro, junto a otros actores, con el patrocinio legal del Dr. Aldo Javier Cabaña (Mat. 1980). En total, más de una decena de habitantes del Lote 88 se presentaron como parte actora, respaldando el reclamo colectivo.

Según consta en la documentación ingresada de manera digital, la presentación incluye el escrito de demanda, poderes y pruebas, alcanzando un volumen total superior a los 11 MB. Entre los firmantes figuran vecinos domiciliados en el Lote 88 y zonas aledañas, quienes buscan revertir la situación judicial que los afecta.

Desde el punto de vista legal, la acción autónoma de nulidad es un recurso que se interpone ante el mismo juzgado que dictó la sentencia cuestionada. En este caso, la resolución original había sido emitida en su momento por la doctora Regosky, mientras que actualmente la causa se encuentra bajo la órbita de la jueza Sandra Gainecotche, quien deberá analizar y resolver el planteo.

Este criterio —que establece que el mismo tribunal debe revisar la nulidad— responde a una línea jurisprudencial sostenida por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, y que también es aplicada en otras provincias como Jujuy y Santiago del Estero.

Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es que la presentación fue realizada con habilitación de día y hora, lo que habilita una resolución en plazos más breves de lo habitual. En ese sentido, no se descarta que la jueza emita una definición en las próximas horas o, a más tardar, en los próximos días.

Asimismo, desde la parte actora señalaron que la presentación podría impactar en los plazos que estaban previstos para el cumplimiento de la sentencia, permitiendo que se suspendan hasta tanto se resuelva el nuevo planteo. En ese escenario, la decisión podría postergarse incluso hasta el inicio de la próxima semana.

El conflicto por el Lote 88 suma así un nuevo capítulo judicial, mientras la comunidad permanece atenta a una resolución que podría tener consecuencias directas sobre la situación de las familias involucradas y el futuro del sector.

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