PAGO DE HABERES CON AUMENTO SALARIAL PARA TRABAJADORES MUNICIPALES DE J.J CASTELLI

💼 Pago de haberes con aumento salarial

Desde el Municipio informamos que los haberes correspondientes al mes de marzo serán abonados con un incremento del 10%, acompañado de una actualización en el concepto de escolaridad.

Este aumento representa un importante esfuerzo de la gestión municipal, que, en un contexto económico complejo, prioriza la mejora en los ingresos de los trabajadores y el acompañamiento a las familias.

Sabemos del compromiso y la dedicación diaria de cada empleado municipal, y por eso seguimos trabajando con responsabilidad y planificación para brindar respuestas concretas que impacten positivamente en su calidad de vida.

✔️ Continuamos fortaleciendo políticas que reconozcan el trabajo y acompañen a nuestra comunidad.

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