SPORTIVO CULTURAL Y DEFENSORES DE VILELAS JUGARAN RECIEN EL VIERNES

Sportivo Cultura de Castelli y Defensores tuvieron que reprogramar por segunda vez su partido por la semifinal de ida en la región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur.

En principio, el duelo de chaqueños se jugaría el domingo 18, a las 17:15, pero las abundantes lluvias que cayeron en Castelli dejaron el campo de juego bajo agua, por lo que debió suspenderse.

Esa misma tarde, los clubes acordaron postergar el partido para este lunes, manteniendo el horario de las 17:15. Si bien simpatizantes, allegados al club y dirigentes de Cultural redoblaron los esfuerzos para drenar el agua acumulada en la cancha, el suelo de esta aún se encuentra en mal estado para el desarrollo del partido, por lo que se optó por volver a modificar la fecha y, finalmente, la semifinal de ida se disputará el viernes 23 de enero, a las 17:15, en Castelli.

El contratiempo dejó el calendario ajustado. La revancha tenía que jugarse el sábado 24, pero esto no sucederá y el desquite fue puesto el martes 27 de enero, en cancha de Don Orione, donde actúa de local Defensores.

Por la otra llave, Guaraní le ganó 1-0 a Mandiyú en Corrientes, en el denominado Clásico de la Mesopotamia, y ahora espera la vuelta en la coqueta Villa Sarita, con la mínima ventaja a su favor.