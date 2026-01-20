EL EMPLEO REAL EN CHACO, CRECE: CON EL PROGRAMA IMPULSAR CHACO AUMENTAMOS EL EMPLEO EN LA PROVINCIA
A través de este programa, Nut, una empresa gastronómica de Resistencia, suma nuevos trabajadores. Esta es la herramienta principal para que los chaqueños accedan a nuevas oportunidades 💪🏼
Solo a través del programa Impulsar:
+2.000 chaqueños capacitados
+1.500 nuevos oficios registrados
+500 puestos de trabajo abiertos
+80 empresas buscaron trabajadores
Además, Impulsar Chaco tiene la posibilidad de que empresas se inscriban y contraten a trabajadores chaqueños.
Impulsamos al futuro, generando oportunidades.