EL EMPLEO REAL EN CHACO, CRECE: CON EL PROGRAMA IMPULSAR CHACO AUMENTAMOS EL EMPLEO EN LA PROVINCIA

A través de este programa, Nut, una empresa gastronómica de Resistencia, suma nuevos trabajadores. Esta es la herramienta principal para que los chaqueños accedan a nuevas oportunidades 💪🏼

Solo a través del programa Impulsar:

+2.000 chaqueños capacitados

+1.500 nuevos oficios registrados

+500 puestos de trabajo abiertos

+80 empresas buscaron trabajadores

Además, Impulsar Chaco tiene la posibilidad de que empresas se inscriban y contraten a trabajadores chaqueños.

Impulsamos al futuro, generando oportunidades.

