LA APA REALIZA LIMPIEZA DE VEGETACIÓN Y RESIDUOS EN EL RÍO NEGRO, FRENTE AL DOMO DEL CENTENARIO

En Resistencia, la Administración Provincial del Agua (APA) lleva adelante tareas de limpieza de vegetación acuática y residuos que obstruyen el Río Negro, en el tramo comprendido entre los puentes “San Fernando” y “Ejército Argentino”, frente al Domo del Centenario.

El presidente del organismo, Jorge Pilar, acompañado por equipos técnicos de la APA, explicó que los trabajos consisten en el retiro de embalsados acumulados en la superficie del río, con el objetivo de despejar y mejorar el sector lindero al Paseo Costanero y al Domo del Centenario.

Pilar señaló que el aumento del caudal del río, producto de las intensas lluvias registradas en los últimos días, favoreció el desprendimiento de la vegetación, lo que permitió avanzar con su remoción en esta primera etapa de intervención.

El titular de la APA estuvo presente en el lugar junto al secretario técnico del organismo, Guillermo Méndez; el director de Sistemas Hídricos, Omar Navarro; y equipos técnicos especializados, quienes supervisan las tareas que continuarán en los próximos días.

Relacionado