ACTUALIZAN GANANCIAS: QUIENES DEJAN DE PAGAR Y CUANTO RETIENE DESDE ENERO

La actualización del Impuesto a las Ganancias vigente desde enero de 2026 trajo alivio para una parte de los trabajadores en relación de dependencia. Con la suba del Mínimo No Imponible y la corrección de las escalas, menos empleados quedan alcanzados por el tributo y quienes continúan pagando enfrentan retenciones mensuales más bajas.

Con los nuevos valores, un trabajador soltero y sin hijos que perciba un salario neto de hasta 2,5 millones de pesos mensuales queda exento del impuesto. En tanto, para quienes cobren 4 millones de pesos netos, la retención será de 187.000 pesos mensuales.

El beneficio es mayor para los trabajadores casados que deducen cónyuge e hijos al 100%. En estos casos, no habrá retención para sueldos netos de hasta 3 millones de pesos, mientras que con ingresos de 4 millones mensuales, el descuento se reduce significativamente y alcanza los 35.053 pesos.

Estos cambios se explican por la actualización semestral del 14,29% del Mínimo No Imponible, las deducciones personales y la escala del impuesto, según los valores publicados por ARCA (ex AFIP). La revisión corresponde al período julio-diciembre de 2025 y rige desde enero de 2026, con aplicación retroactiva al 1° de enero.

Nuevos pisos para tributar

Con la nueva tabla, los salarios brutos a partir de los cuales se comienza a pagar Ganancias son:

$3.000.045 para un trabajador soltero sin hijos

$3.487.190 para un casado sin hijos

$3.952.152 para un casado con dos hijos

Desde esos montos se aplica una escala progresiva con alícuotas que van del 5% al 35%, lo que implica que el impuesto aumenta de forma gradual a medida que se incrementan los ingresos.

Reintegros y próximos ajustes

La retroactividad de la medida obliga a las empresas a recalcular las retenciones ya realizadas en enero. Las diferencias deberán ajustarse en el pago de febrero, devolviendo a los trabajadores los montos descontados de más. No obstante, el importe final puede variar según las deducciones admitidas, que cuentan con topes establecidos por la normativa vigente.

Los valores actualizados regirán durante el primer semestre del año, entre enero y junio, y volverán a modificarse en la segunda mitad de 2026 de acuerdo con la evolución de la inflación. Actualmente, se estima que cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.