LLEVABA 27 CAJAS DE WHISKY EN UNA CAMIONETA SIN AVAL ADUANERO

Este lunes, a eso de las 20.15, ambas unidades llevaban a cabo el control vehicular en el Puesto Caminero Puerto Eva Perón, ubicado en Ruta Nacional N° 11 Kilómetro, 1102.

Al verificar los vehículos que provenían de la provincia de Formosa, demoraron el paso de una camioneta Toyota Hilux, negra, en la que se desplazaba un hombre de 44 años, con domicilio en Corrientes, Capital.

Las cajas de la bebida alcohólica secuestradas.

El ciudadano abrió la caja y levanto la carpa de la cajuela, donde se hallaron 27 cajas de whisky de una reconocida marca, de las que no contaba con documentación que avalen su autorización al país.

Se entabló comunicación telefónica con la Fiscalía Federal en turno de Resistencia, a cargo del Fiscal Federal, Juan Marcelo Murella Acevedo, quien dispuso que se proceda al secuestro de la totalidad de la mercadería y el vehículo en cuestión, y que se notifiquen de las actuaciones en libertad al infractor, a ulterior resolución de la causa.