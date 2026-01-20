En el marco de una investigación iniciada por una transferencia bancaria electrónica errónea, personal del Departamento Cibercrimen llevó adelante un amplio operativo técnico y de campo que permitió recuperar y restituir una suma superior a los tres millones de pesos a una ciudadana damnificada.

Las actuaciones se iniciaron luego de que la Policía de la Provincia de Córdoba informara que una mujer de 44 años, había realizado una transferencia bancaria electrónica mediante el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), incurriendo en un error involuntario de tipeo y selección de destinatario, enviando una importante suma de dinero a un ciudadano identificado como Guillermo Nicolás Molina.

Ante esta situación, personal especializado del Departamento Cibercrimen implementó tareas de OSINT (Open Source Intelligence), consistentes en el relevamiento y cruce de información en fuentes abiertas, bases de datos públicas y semipúblicas, registros financieros, alias, CVU/CBU, domicilios legales y electorales, así como la vinculación de identidades digitales asociadas a billeteras virtuales, correos electrónicos y números telefónicos.

Como resultado de estas tareas, se logró establecer un domicilio legal vinculado al destinatario en la ciudad de Barranqueras. Se profundizaron las tareas de campo e inteligencia, con recorridas, consultas vecinales y análisis situacional del entorno, lo que permitió finalmente localizar e identificar fehacientemente al ciudadano que habría recibido el dinero.

El mismo fue interiorizado sobre los motivos de la intervención, manifestando de forma espontánea que desconocía la acreditación del dinero, ya que poseía múltiples cuentas de Mercado Pago asociadas a distintos correos electrónicos, encontrándose varias de ellas bloqueadas por no haber completado los procesos de validación de seguridad.

En ese contexto, se le recibió declaración testimonial y, con la asistencia técnica del personal especializado, se lo orientó en un procedimiento integral de recuperación de acceso a sus cuentas, que incluyó validación biométrica facial, autenticación de doble factor, verificación por dispositivo confiable y análisis de eventos de seguridad.

Producto de estas gestiones, un operador de Mercado Pago confirmó la existencia de una transferencia por la suma de $3.426.153,42 acreditada en una de las cuentas bloqueadas, disponiéndose un reembolso interno y la reencaminación de los fondos a una cuenta operativa del titular, operación que se concretó con éxito.

Posteriormente, se mantuvo comunicación telefónica con el Equipo Fiscal N° 13, a cargo de Víctor Recio, quien dispuso la restitución inmediata del dinero a la parte damnificada y la incorporación de los comprobantes de devolución a las actuaciones judiciales, medida que fue debidamente cumplimentada.

La causa continúa en trámite.