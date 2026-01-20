LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI REFUERZA TAREAS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS

Este lunes 19 de enero , el secretario de Servicios Públicos, Rubén Chávez, recorrió distintos puntos críticos de la ciudad donde, tras las intensas lluvias registradas, el agua tardó en escurrirse. En esos sectores, junto a operarios municipales, se procedió a la apertura y limpieza de canales que se encontraban taponados por acumulación de botellas, ramas de poda y otros residuos 🛠️.



Durante la recorrida, Chávez acompañó los trabajos para constatar que las tareas se desarrollen de manera eficiente y ordenada, en el marco de las acciones de asistencia y recuperación impulsadas por el municipio luego de las precipitaciones.

👥 Asimismo, el funcionario estuvo acompañado por el intendente Pío Sander, con quien supervisó las tareas de limpieza y dragado de canales, fundamentales para mejorar el escurrimiento de los desagües pluviales, mitigar el impacto del agua acumulada y prevenir anegamientos en los barrios más afectados.

🗣️ “La prioridad es dar respuestas concretas, actuando en el territorio, especialmente después de las lluvias que complicaron la situación en algunos barrios”, señaló Chávez.

En ese sentido, explicó que los trabajos incluyen el acondicionamiento de los desagües pluviales, la limpieza de canales y sectores obstruidos, además de obras complementarias que permiten optimizar el drenaje del agua y reducir el riesgo de nuevos anegamientos.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero la presencia del Municipio es fundamental. Vamos a seguir acompañando estos trabajos y coordinando acciones para dar soluciones reales a los vecinos”, agregó.

🚮 Finalmente, desde el municipio se realizó un nuevo llamado a la comunidad a no utilizar los canales para arrojar basura ni restos de poda, ya que durante las lluvias estos residuos provocan taponamientos en alcantarillas, impidiendo el normal escurrimiento del agua y generando inconvenientes en los barrios.

