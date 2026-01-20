NUEVO ESQUEMA DEL SUBSIDIO ENERGETICO: EL BENEFICIO CUBRE HASTA EL 75% DEL CONSUMO

Ante la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios energéticos definido por el Gobierno Nacional, desde Secheep informaron a los usuarios del Chaco sobre los principales alcances de la medida y cómo impacta en la facturación del servicio eléctrico.

Se mantiene el beneficio para quienes ya se encontraban inscriptos, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para continuar accediendo al subsidio. En estos casos, el Estado Nacional cubre hasta el 75% del consumo mensual, dentro de un tope establecido según el tipo de usuario.

Desde la empresa energética provincial aclararon que el consumo que supere ese límite será facturado sin bonificación, aplicándose la tarifa plena correspondiente al excedente. Por este motivo, se recomienda a los usuarios realizar un uso responsable y eficiente de la energía eléctrica.

Secheep acompaña a los usuarios chaqueños brindando información clara y permanente sobre esta medida, que forma parte de una reestructuración del sistema de subsidios a nivel nacional, y pone a disposición sus canales de atención para evacuar dudas y consultas: el 0800-7777-589 y por WhatsApp al 3644-377044. La web oficial también se encuentra disponible en www.secheep.gob.ar .