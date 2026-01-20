CASI $900.000 PARA LLENAR EL CHANGUITO EN ARGENTINA: CUANTO CUESTA EN CADA PROVINCIA

Durante diciembre, las familias argentinas necesitaron casi $900.000 para realizar una compra mensual básica en el supermercado, aunque el monto final varió de manera significativa según la provincia. Así lo indica el último relevamiento de la consultora Analytica, que analiza la evolución del costo de una canasta de alimentos y bebidas para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos menores.

De acuerdo con el informe, titulado «Changuito Federal», los precios del supermercado registraron aumentos mensuales que oscilaron entre 2,6% y 3,9% en los distintos puntos del país.San Juan encabezó el ranking de subas con un incremento del 3,9%, seguida por Salta (3,7%), el resto de la provincia de Buenos Aires (3,5%), Corrientes (3,3%), San Luis y Catamarca (3,1%), y Jujuy y La Rioja (3%). En el extremo opuesto, Formosa mostró la menor variación, con un aumento del 1,3%.

El estudio se basa en una compra mensual de clase media realizada en los principales supermercados online del país, manteniendo idénticas marcas y tamaños de envases, lo que permite una comparación homogénea entre regiones.

La Patagonia, la región más cara

Una vez más, la Patagonia se consolidó como la región con los changuitos más caros del país. Santa Cruz lideró el ranking con un costo total de $890.350 , seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

En contraste, los precios más bajos se registraron en Formosa ($783.302) , el Conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad de Buenos Aires ($796.000).

El impacto en el Chaco y el NEA

Si bien el informe no ubica al Chaco entre las provincias con los changuitos más caros ni entre las más baratas, la situación del Nordeste Argentino (NEA) plantea un escenario particular. Según Analytica, en esta región —que integra Chaco— el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso combinado de dos salarios promedio, lo que refleja un mayor esfuerzo económico para las familias, incluso cuando los precios nominales son más bajos que en otras zonas del país. Esta realidad expone las dificultades estructurales que enfrentan los hogares chaqueños para sostener el consumo básico en un contexto de ingresos más limitados.

En cambio, en la Patagonia, pese a los elevados precios, el esfuerzo relativo es menor: el changuito equivale al 15,6% del ingreso promedio, debido a salarios más altos.

Los productos que más subieron

Dentro de la canasta relevada, el rubro Carnes fue el que mostró los aumentos más pronunciados, con subas de entre 10% y 15% en casi todas las provincias. En el caso de la carne picada, los incrementos fueron más moderados —entre 4% y 8%—, salvo en Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde alcanzaron cerca del 16%.

Las galletitas de agua, que en noviembre habían mostrado retrocesos en algunas provincias, registraron en diciembre subas generalizadas de entre 3% y 6%, con un aumento mayor en Santa Cruz (8%). En tanto, el precio de la docena de huevos se mantuvo estable en la mayoría del país, con excepciones como Chubut, donde subió 3,1%, y distritos como CABA y el Conurbano, donde se registraron bajas.

Finalmente, el informe advierte que la estructura tributaria provincial es uno de los factores que incide en la dispersión de precios entre regiones, profundizando las diferencias en el costo de vida a lo largo del país.