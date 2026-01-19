Lun. Ene 19th, 2026

DÓLAR: LAS RESERVAS CRECIERON MÁS DE U$S200 MILLONES Y ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD DE LA ERA DE JAVIER MILEI

By Redaccion J 45 minutos ago
La autoridad monetaria informó que las reservas aumentaron en u$s201 millones, hasta los u$s44.808 millones. Se trata de la cifra más elevada desde el 5 de enero de 2023

En paralelo, el BCRA cerró su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s21 millones. De esta manera acumuló 11 jornadas consecutivas acumulando divisas.

No obstante, fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la mejora de reservas de esta rueda se debió principalmente a cambios en las cotizaciones de activos financieros, como el caso del oro. «Las compras impactan en reservas, sólo si los dólares que el BCRA compra estaban fuera del sistema o en el exterior», aclararon.

