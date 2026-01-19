DÓLAR: LAS RESERVAS CRECIERON MÁS DE U$S200 MILLONES Y ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD DE LA ERA DE JAVIER MILEI

Las reservas brutas internacionales alcanzaron este lunes su valor más alto desde que Javier Milei es presidente, muy cerca de los u$s45.000 millones. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
La autoridad monetaria informó que las reservas aumentaron en u$s201 millones, hasta los u$s44.808 millones. Se trata de la cifra más elevada desde el 5 de enero de 2023
En paralelo, el BCRA cerró su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s21 millones. De esta manera acumuló 11 jornadas consecutivas acumulando divisas.
No obstante, fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la mejora de reservas de esta rueda se debió principalmente a cambios en las cotizaciones de activos financieros, como el caso del oro. «Las compras impactan en reservas, sólo si los dólares que el BCRA compra estaban fuera del sistema o en el exterior», aclararon.