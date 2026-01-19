EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES COMPLETO LA ENTREGA DE HOMBRE QUE ERA BUSCADO POR LA JUSTICIA BONAERENSE

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección de Investigaciones, en cumplimiento de una orden judicial y en el marco de una causa por “Abuso Sexual Con Acceso Carnal Agravado”.

En la jornada del lunes 19 de enero, efectivos de la Dirección de Investigaciones y el Departamento Investigaciones Complejas, realizaron un procedimiento de entrega y traslado de un detenido, requerido por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La intervención se enmarca en una causa judicial caratulada “Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado”, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Quilmes.

El operativo fue coordinado por la División Delitos Contra las Personas, desde cuyas instalaciones se efectuó la entrega de un hombre de 63 años, previo cumplimiento de los protocolos administrativos y sanitarios correspondientes, garantizando el debido proceso y la seguridad durante todo el procedimiento.

Como instancia final, el detenido fue entregado a una comisión policial de la Provincia de Buenos Aires, perteneciente a la División Custodia y Traslado de Detenidos, quienes continuaron con el traslado hacia la ciudad de Florencio Varela, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

Relacionado