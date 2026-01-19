SE CAYÓ DE UN BARCO, ESTUVO NADANDO 23 HORAS EN EL MAR Y SE SALVÓ GRACIAS A UN DETALLE DE SU RELOJ

El hecho ocurrió en Nueva Zelanda y la policía lo calificó como “un milagro”. Después de casi un día perdido, tres pescadores se percataron de él y lo ayudaron a llegar a tierra firme.

En circunstancias que anticipan una tragedia, hay veces en las que ocurren milagros inexplicables: esta vez, en Nueva Zelanda, rescataron a un hombre que pasó casi un día nadando en el mar gracias a un inusual uso que le dio a su reloj. Tres pescadores que se embarcaron en la zona se percataron de que necesitaba ayuda y lo salvaron.

Si bien la víctima del accidente no fue identificado, la policía informó que había ido solo a una excursión en barco y que navegaba cerca de las islas Alderman, a 55 kilómetros al norte de North Island.

