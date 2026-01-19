BARRANQUERAS: EL GOBIERNO PROVINCIAL REFUERZA TAREAS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO EN VILLA FORESTACIÓN

Este lunes, el gerente comercial de Sameep, Jonathan Roa, estuvo en Villa Forestación de la ciudad de Barranqueras para constatar los trabajos que se llevan adelante de manera articulada entre Vialidad Provincial, Desarrollo Territorial y Sameep, en el marco de las acciones de asistencia y recuperación, tras las intensas lluvias registradas en la zona.

Durante la recorrida, Roa dialogó con los vecinos y supervisó las tareas de limpieza, desmalezado y mejora del escurrimiento de los desagües pluviales, fundamentales para mitigar el impacto del agua acumulada y prevenir anegamientos en los sectores más afectados. “Estamos acá con los vecinos, a pedido de ellos, porque se sienten abandonados. Nos manifestaron la falta de cortes de pasto, trabajos de limpieza y mantenimiento, y es justamente lo que estamos haciendo hoy: estar presentes y trabajar para ayudar a las familias y mejorar su calidad de vida”, expresó Roa.

Asimismo, el gerente comercial de Sameep destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos organismos provinciales. “Estas acciones no se hacen de manera aislada. Hay una decisión del Gobierno provincial de dar respuestas concretas, escuchando a los vecinos y actuando en el territorio, especialmente después de las lluvias que complicaron la situación en muchos barrios”, señaló.

En ese sentido, explicó que las tareas incluyen el saneamiento de desagües pluviales, la limpieza de canales y sectores obstruidos, además de otras obras complementarias que permiten mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de nuevos anegamientos. “Sabemos que falta mucho por hacer, pero la presencia del Estado es fundamental. Vamos a seguir acompañando estos trabajos y coordinando acciones para dar soluciones reales a los vecinos de Villa Forestación y de otros barrios que atraviesan situaciones similares”, concluyó Roa.

