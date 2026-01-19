ESTE VIERNES 23 SE ACREDITARÁ EL REFRIGERIO

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que este viernes 23 se abonará el Refrigerio correspondiente a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

El pago se realizará mediante la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, anticipó que el Refrigerio estará acreditado durante la tarde del viernes y destacó que “esto representa una muestra de responsabilidad y compromiso con una administración ordenada, tal como nos solicita el gobernador Leandro Zdero”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “con transparencia y previsibilidad, como impulsa el gobernador, podemos cumplir una vez más con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración pública”.

Como es habitual, los trabajadores podrán acceder al beneficio a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA

