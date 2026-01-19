RESISTENCIA APREHENDIERON A UN HOMBRE POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL EN UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El ciudadano ya tenía una causa previa.

En la jornada de hoy, pasadas las 13, personal de la Comisaría Séptima de Resistencia, aprehendió a un hombre por desobediencia judicial en contexto de violencia de género.

El procedimiento se realizó a partir de una denuncia radicada por una mujer de 28 años, quien informó que su ex pareja, un hombre de 26 años, se había presentado en horas tempranas en su lugar de trabajo, donde intentó ingresar al lugar, pese a las restricciones judiciales vigentes.

El ciudadano ya se encontraba aprehendido en el marco de una causa por robo en contexto de violencia de género, luego de que el pasado 18 de enero ingresara al domicilio de su ex pareja violentando la puerta de acceso, donde sustrajo mercaderías y prendas de vestir.

La Fiscalía de Género en turno, dispuso que el ciudadano sea notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesta Desobediencia judicial en Contexto de Violencia de Género”.

Relacionado