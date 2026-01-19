JUAN JOSÉ CASTELLI* DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO POR AMENAZAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO

El ciudadano habría recuperado su libertado el pasado 6 de enero.

En la mañana de este lunes, alrededor de las 10, personal de la División de Investigaciones Complejas Interior, luego de tomar conocimiento de la denuncia radicada por una mujer de 37 años, manifestó haber sido amenazada de muerte por su pareja, un hombre de 35 años recientemente liberado tras cumplir una condena por violencia de género.

Según consta en la denuncia, el acusado había recuperado la libertad el pasado 6 de enero y se encontraba conviviendo con la víctima y su hija menor de edad. La mujer indicó que el conflicto se inició cuando se opuso a que su pareja comercializara estupefacientes en el domicilio familiar.

Días después, el hombre la habría agredido físicamente, tomándola del cabello y colocándole un cuchillo en la garganta, profiriendo amenazas de muerte si lo denunciaba.

La mujer también manifestó que, tras pedirle que se retirara del domicilio, el hombre regresó en horas de la madrugada y volvió a amenazarla, momento en el cual ella habría observado que portaba un arma de fuego, aunque no pudo describirla con precisión.

La mujer accionó penalmente y solicitó medidas de restricción, requiriendo que el agresor no se acerque más a ella ni a su familia.

Intervienen en la causa la Fiscalía de Investigación Penal N°2, el Juzgado de Familia N°2, la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N°2 y la Unidad de Protección Integral.

Tras tareas investigativas y trabajos de inteligencia, el personal policial logró aprehender al sospechoso en el barrio 17 de Octubre de esa ciudad.

La causa fue caratulada como “Supuestas amenazas”, y el hombre fue puesto a disposición de la justicia.

