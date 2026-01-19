ANSES OFRECE OPERATIVOS MOVILES EN DOS LOCALIDADES CHAQUEÑAS
El organismo nacional se presentará en dos zonas de la provincia, con el fin de que los ciudadanos puedan gestionar diversos trámites.
Anses recuerda que recibe consultas y realiza trámites de la Seguridad Social, a través de los operativos de atención en diferentes puntos del país.
Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.
En el Chaco, los operativos son:
- Lunes 19, de 7 a 13, en Puerto Bermejo (calle pública sin número, a metros de la Escuela Bermejo – CIC).
- Miércoles 21, de 7.30 a 13.30, en General Vedia (Ruta Provincial Nº 1, a metros de la estación de servicio y el salón de eventos).