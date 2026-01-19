Lun. Ene 19th, 2026

ANSES OFRECE OPERATIVOS MOVILES EN DOS LOCALIDADES CHAQUEÑAS

By Redaccion J 5 horas ago

El organismo nacional se presentará en dos zonas de la provincia, con el fin de que los ciudadanos puedan gestionar diversos trámites.

Anses recuerda que recibe consultas y realiza trámites de la Seguridad Social, a través de los operativos de atención en diferentes puntos del país.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

En el Chaco, los operativos son:

  • Lunes 19, de 7 a 13, en Puerto Bermejo (calle pública sin número, a metros de la Escuela Bermejo – CIC).
  • Miércoles 21, de 7.30 a 13.30, en General Vedia (Ruta Provincial Nº 1, a metros de la estación de servicio y el salón de eventos).

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com