SOLICITUD DE PARADERODE JOAQUIN JORGE JUKIC

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Villa Berthet, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de JOAQUIN JORGE JUKIC, de 19 años de 1,92 metros de altura, de contextura física otra, tez blanca, cabello ondulado negro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía pantalón camuflado verde con bolsillo a los costados, remera blanca, gorra negra y zapatilla negra y una mochila color negro con ropa Se le ha visto por última vez en Ruta Provincial N°4 en fecha 16/02/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Villa Berthet al 3735452954 o al servicio de emergencias 911.

